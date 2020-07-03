Центр СПИД в Пскове делает до 405 тестов на коронавирус в день

15:06, 03 июля 2020, ПАИ

В Пскове Центр по профилактике и борьбе со СПИД делает до 405 тестов на коронавирус в сутки. Об этом рассказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сложная ситуация с тестированием на коронавирус практически разрешилась, - отметила Ираида Сивачёва. – Мы впервые за существование нашей лаборатории в качестве лаборатории по ПЦР-исследованиям на коронавирус стали выполнять тесты, которые поступили в течение сегодняшнего дня».

1 июля к работе приступил новый сотрудник. Количество исследований увеличилось с 360 до 405 в сутки.

«К нам согласились прийти лаборанты из кожно-венерологического диспансера», - отметила Сивачёва.