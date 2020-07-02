Поправки в Конституцию России вступят в силу с 4 июля

15:40, 03 июля 2020, ПАИ

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент России Владимир Путин.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 г.», – говорится в указе.

Федеральной службе охраны России поручено обеспечить официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации».

За поправки в основной закон страны проголосовали 77,92 % (57 747 288) россиян, против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.