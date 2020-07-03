Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

12:15, 03 июля 2020, ПАИ

3 июля Центризбирком России в ходе заседания утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию. Подписан итоговый протокол, сообщает ТАСС.

Согласно документу, за поправки проголосовали 77,92 % (57 747 288), против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что голосование прошло свободно, и у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю. Она подчеркнула, что голосование было справедливым и достоверным, а его результаты полностью легитимны.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.