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Общество

Нового главврача Великолукской больницы назначат после согласования с коллективом

Нового главврача Великолукской больницы назначат только после согласования с коллективом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-видео.

Он напомнил, что прежний руководитель учреждения Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя.

«Назначен временно исполняющий обязанности главного врача. Окончательное решение о том, кто возглавит Великолукскую межрайонную больницу, ещё не принято, вопрос остаётся открытым. В начале следующей недели председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко выезжает в Великие Луки для встречи с коллективом. Уверяю, что кандидатура нового главврача будет утверждена с учётом мнения коллектива Великолукской межрайонной больницы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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