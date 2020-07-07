Нового главврача Великолукской больницы назначат после согласования с коллективом
Нового главврача Великолукской больницы назначат только после согласования с коллективом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-видео.
Он напомнил, что прежний руководитель учреждения Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя.
«Назначен временно исполняющий обязанности главного врача. Окончательное решение о том, кто возглавит Великолукскую межрайонную больницу, ещё не принято, вопрос остаётся открытым. В начале следующей недели председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко выезжает в Великие Луки для встречи с коллективом. Уверяю, что кандидатура нового главврача будет утверждена с учётом мнения коллектива Великолукской межрайонной больницы», - подчеркнул Михаил Ведерников.