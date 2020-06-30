Главврач Великолукской больницы уволена по инициативе работодателя

15:48, 30 июня 2020, ПАИ

Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур.

«В настоящий момент наш приоритет – максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, так и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учётом мнения коллектива», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сообщалось, что Елена Никанорова написала заявление об уходе с поста главврача ещё 25 июня. А на совещании 26 июня Михаил Ведерников уточнил, что проверка в отношении руководителя показала многочисленные нарушения в организации работы медучреждения.