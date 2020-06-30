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Общество

Главврач Великолукской больницы уволена по инициативе работодателя

Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур.

«В настоящий момент наш приоритет – максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, так и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учётом мнения коллектива», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Скрин Telegram-канала "Псковский правдоруб"

Сообщалось, что Елена Никанорова написала заявление об уходе с поста главврача ещё 25 июня.  А на совещании 26 июня Михаил Ведерников уточнил, что проверка в отношении руководителя показала многочисленные нарушения в организации работы медучреждения

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