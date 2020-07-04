Геннадий Хазанов просит не беспокоиться о его здоровье

12:06, 04 июля 2020, ПАИ

В ночь с пятницы на субботу в СМИ распространилась информация о том, что у народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова случился приступ, и ему потребовалась госпитализация. Сам Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия, пишет РИА Новости.

«Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», - рассказал Хазанов изданию.

Ранее СМИ утверждали, что в пятницу 3 июля врачи оказывали артисту экстренную помощь из-за проблем с сердцем. Хазанов сразу же опроверг эти сведения, однако позднее стало известно, что артисту стало хуже, и его госпитализировали с диагнозом нестабильная стенокардия.