0
18:08
Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва
17:59
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:45
«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
14:38
Умер псковский поэт Николай Либиков
14:06
Полистовский заповедник открывается для посетителей
13:01
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
12:42
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
Еще новости
Общество

Завершился ремонт автостанции в Опочке

Фото: Instagram комитета по охране ОКН ПО.

Капитальный ремонт опочецкой автостанции завершен. Об этом сообщается в Instagram комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Подрядчик  приступил к работам в январе 2020 года. В здании автостанции заменили стропильную систему и кровельное покрытие, сделали ремонт фасадов и внутреннюю отделку помещений. 29 июня состоялась приемочная комиссия.

Фото: Instagram комитета по охране ОКН ПО.

5,5 млн рулей выделили из областного бюджета и внебюджетных источников на ремонт здания.

Здание Опочецкой почтовой станции построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург - Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, четыре зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва
04 июля 2020
Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
04 июля 2020
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
04 июля 2020
«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
Умер псковский поэт Николай Либиков
04 июля 2020
Умер псковский поэт Николай Либиков
Полистовский заповедник открывается для посетителей
04 июля 2020
Полистовский заповедник открывается для посетителей
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
04 июля 2020
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
04 июля 2020
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
04 июля 2020
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...