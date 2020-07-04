Завершился ремонт автостанции в Опочке

18:44, 04 июля 2020, ПАИ

Капитальный ремонт опочецкой автостанции завершен. Об этом сообщается в Instagram комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Подрядчик приступил к работам в январе 2020 года. В здании автостанции заменили стропильную систему и кровельное покрытие, сделали ремонт фасадов и внутреннюю отделку помещений. 29 июня состоялась приемочная комиссия.

5,5 млн рулей выделили из областного бюджета и внебюджетных источников на ремонт здания.

Здание Опочецкой почтовой станции построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург - Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, четыре зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.