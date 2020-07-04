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Общество

Профсоюзы настроены на диалог по поводу гребной базы «Ника» со спортивным сообществом

Фото: Александр Сидоренко.

Спортивные помещения гребной базы «Ника» будут отремонтированы за счет собственника - областных профсоюзов, заявил председатель организации Игорь Иванов корреспонденту Псковского агентства информации.

В пятницу 3 июля в облсовпрофе состоялась совместная встреча, на которой присутствовали заместитель председателя спорткомитета Псковской области Галина Макарова, руководитель городского спортивного ведомства Александр Гаврилов, директор СШОР «Ника» Константин Чижов и представители просоюзной организации.

«К сожалению, те договоренности, которые были достигнуты ранее прежним руководством Псковского облсовпрофа по ремонтным работам, учитывая установленную арендную плату по данному объекту, не исполнялись в полном объеме. Сегодня наложились общие негативные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса, что тоже не позволяет проводить работы в полном объеме. При всем этом сегодня мы понимаем свою социальную ответственность, понимаем, что нам необходимо приводить объекты спорта в кротчайшие сроки в то состояние, в котором они должны быть. Школа олимпийского резерва - это гордость всей Псковской области. Задача профсоюзов - поддерживать и развивать спорт» - отметил Игорь Иванов.

Фото: Псковский облсовпроф.

«Мы рассматривали разные варианты, в том числе возможность введения социальной арендной платы, но данное решение не подходит ввиду того, что в этом случае арендатор не сможет осуществлять капитальные вложения в объект. Мы нашли выход из этой ситуации и в ближайшее время будет проработан вопрос дополнительного соглашения к договору аренды, где будет прописан перечень тех работ, которые, с учетом сегодняшней арендной платы, необходимо будет производить собственнику», - резюмировал председатель Псковского облсовпрофа.

Стороны отметили позитивные тенденции в диалоге. Отметим также, что в собственности профсоюзной организации на территории Пскова находятся гребная и лыжная спортивные базы, а также Дом Физкультурника. Все объекты не включены в единый реестр объектов спорта, что не позволяет проводить на них крупные соревнования. В 1997 году земля под сооружениями была передана в бессрочную аренду областному совету профсоюзов городу, с тех пор физкультурные и спортивные организации города, находящиеся в них платят аренду, тогда как состояние объектов вызывает серьезные вопросы.

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