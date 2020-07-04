+30 градусов жары обещают псковичам 5 июля
5 июля воздух в Псковской области прогреется до +30 градусов. Прогноз Псковского ЦГМС на воскресенье опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
Температура по области ночью будет держаться в пределах +12…+17 градусов Цельсия, днем +25…+30 градусов.
5 июля в Псковской области прогнозируют переменную облачность и местами кратковременные дожди. Скорость юго-западного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается низкое.