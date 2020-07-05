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Общество

Пациента с подозрением на бубонную чуму выявили в Китае

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, пишет газета «Известия».

Отмечается, что комиссия по здравоохранению города Баяннаоер объявила третий уровень эпидемиологического предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Согласно постановлению комиссии, в населенном пункте существует риск распространения эпидемии чумы среди людей.

Местным жителям напомнили, что несанкционированная охота на животных, которые могут стать источником эпидемии заболевания, а также вывоз их за пределы так называемой зоны эпидемии, запрещены. Граждан призвали немедленно сообщать о больных или мертвых сурках, а также о других животных. Пациенты с высокой температурой также должны сообщать о своем состоянии здоровья.

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