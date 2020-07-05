0
19:48
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
17:59
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
16:35
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
15:56
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
14:59
Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей
13:32
«Форрест Гамп» стал самым популярным фильмом 90-х
12:57
ВИДЕО: Участники Кургана Дружбы спели песню «Катюша»
Еще новости
Общество

Владимир Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканала «Россия 1».

«Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в Конституции <…> 1977 года и в прежних конституциях было прописано эксклюзивное, монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала», — сказал президент

По его словам, «по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны».

«И когда (компартия) сама по себе, без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — добавил Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
05 июля 2020
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
05 июля 2020
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
05 июля 2020
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
05 июля 2020
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей
05 июля 2020
Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей
«Форрест Гамп» стал самым популярным фильмом 90-х
05 июля 2020
«Форрест Гамп» стал самым популярным фильмом 90-х
ВИДЕО: Участники Кургана Дружбы спели песню «Катюша»
05 июля 2020
ВИДЕО: Участники Кургана Дружбы спели песню «Катюша»
Вера Емельянова поприветствовала участников Кургана Дружбы
05 июля 2020
Вера Емельянова поприветствовала участников Кургана Дружбы

Идет загрузка...