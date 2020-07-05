Владимир Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

19:56, 05 июля 2020, ПАИ

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканала «Россия 1».

«Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в Конституции <…> 1977 года и в прежних конституциях было прописано эксклюзивное, монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала», — сказал президент

По его словам, «по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны».

«И когда (компартия) сама по себе, без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — добавил Владимир Путин.