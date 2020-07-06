0
08:38
Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
08:13
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
07:22
Ливни надвигаются на Псковскую область
23:20
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
21:33
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
20:32
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
19:48
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Еще новости
Общество

Ливни надвигаются на Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области 6 июля прогнозируют ливневые дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик заявил, что на северо-запад России надвигаются дожди, местами с градом и порывистым ветром. «Сильные дожди прогнозируются в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии. Там ливневые дожди», - сказал Роман Вильфанд.

В других же регионах России ожидается экстремальная жара. В воскресенье воздух прогрелся до +35…+40 градусов по Цельсию в Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях.

6 июля жару прогнозируют в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии. По словам научного руководителя Гидрометцентра, это очень опасные погодные явления. «Действительно, опасные явления в Саратовской области – жара до 40 градусов 5-7 июля, сильнейшая жара в Ростовской области – 40-41 градус, в Астраханской области – 40-42 градуса, в Калмыкии – 42-43 градуса. Еще, пусть не 40 градусов, но 39 градусов, что тоже весьма сомнительная радость, и в Башкортостане», - сказал он.

Метеоцентр «Фобос» ранее сообщал, что в ближайшую неделю псковичей ждет похолодание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
06 июля 2020
Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
06 июля 2020
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
Ливни надвигаются на Псковскую область
06 июля 2020
Ливни надвигаются на Псковскую область
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
05 июля 2020
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
05 июля 2020
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
05 июля 2020
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
05 июля 2020
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
05 июля 2020
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»

Идет загрузка...