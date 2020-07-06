Ливни надвигаются на Псковскую область

07:22, 06 июля 2020, ПАИ

В Псковской области 6 июля прогнозируют ливневые дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик заявил, что на северо-запад России надвигаются дожди, местами с градом и порывистым ветром. «Сильные дожди прогнозируются в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии. Там ливневые дожди», - сказал Роман Вильфанд.

В других же регионах России ожидается экстремальная жара. В воскресенье воздух прогрелся до +35…+40 градусов по Цельсию в Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях.

6 июля жару прогнозируют в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Астраханской областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии. По словам научного руководителя Гидрометцентра, это очень опасные погодные явления. «Действительно, опасные явления в Саратовской области – жара до 40 градусов 5-7 июля, сильнейшая жара в Ростовской области – 40-41 градус, в Астраханской области – 40-42 градуса, в Калмыкии – 42-43 градуса. Еще, пусть не 40 градусов, но 39 градусов, что тоже весьма сомнительная радость, и в Башкортостане», - сказал он.

Метеоцентр «Фобос» ранее сообщал, что в ближайшую неделю псковичей ждет похолодание.