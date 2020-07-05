Похолодание ждёт псковичей c 6 июля

20:32, 05 июля 2020, ПАИ

Температура воздуха в Пскове на предстоящей неделе с 6 по 12 июля не превысит +21 °C, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, 6 июля в областном центре ожидается от +19 до +21 °C. На улице будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь.

Во вторник –7 июля – ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +15 до +21 °C. 8 июля будет облачно, пройдёт небольшой дождь, температура воздуха прогреется с +14 до +21 °C.

9 июля прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха ожидается от +12 до +19 °C.

В пятницу – 10 июля – ожидается малооблачная, но дождливая погода. Кроме этого, прогнозируется гроза. Температура воздуха составит от +12 до +18 °C. 11 июля в Пскове будет переменная облачность, пройдёт дождь, температура – от +12 до +21 °C.

В воскресенье – 12 июля – прогнозируется переменная облачность и дождь. Температура воздуха составит от +14 до +18 °C.

Скорость ветра в областном центре на предстоящей неделе ожидается на уровне 6-13 м/с. Прогнозируется усиление ветра до 17 м/с в воскресенье.