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Общество

Похолодание ждёт псковичей c 6 июля

Фото Дарьи Хватковой

Температура воздуха в Пскове на предстоящей неделе с 6 по 12 июля не превысит +21 °C, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, 6 июля в областном центре ожидается от +19 до +21 °C. На улице будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь.

Во вторник –7 июля – ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +15 до +21 °C. 8 июля будет облачно, пройдёт небольшой дождь, температура воздуха прогреется с +14 до +21 °C.

9 июля прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха ожидается от +12 до +19 °C.

Фото Дарьи Хватковой

В пятницу – 10 июля – ожидается малооблачная, но дождливая погода. Кроме этого, прогнозируется гроза. Температура воздуха составит от +12 до +18 °C. 11 июля в Пскове будет переменная облачность, пройдёт дождь, температура – от +12 до +21 °C.

В воскресенье – 12 июля – прогнозируется переменная облачность и дождь. Температура воздуха составит от +14 до +18 °C.

Скорость ветра в областном центре на предстоящей неделе ожидается на уровне 6-13 м/с. Прогнозируется усиление ветра до 17 м/с в воскресенье.

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