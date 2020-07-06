Специалисты оценили состояние 80 гектаров псковского леса

09:02, 06 июля 2020, ПАИ

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новгородской области» завершили натурные обследования объектов, отнесенных к землям, на которых расположены леса в 2017-2018 годах, на территории Гдовского и Порховского лесничеств в Порховском, Партизанском и Полновском участковых лесничествах. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, целью обследований была оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов.

Директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов отметил, что всего в Псковской области сотрудники филиала обследовали 19 участков общей площадью 80 гектаров. «По результатам проведенных полевых работ мы можем сделать вывод, что молодняки соответствуют критериям и требованиям правил лесовосстановления по отнесению к землям, на которых расположены леса», – уточнил он.

Специалисты также отметили, что качественно проведенные меры содействия лесовосстановлению в виде минерализации почвы на участках, назначенных для естественного лесовосстановления, позволили сформировать молодняки с высокой долей хвойных пород в составе.

На участках с искусственным лесовосстановлением лесных культур сосны проведены своевременные агротехнические и лесоводственные уходы. Это положительно сказывается на развитии деревьев основных лесообразующих пород, способствует ускорению роста молодняков и, как следствие, получению конечного результата – полноценных высокопродуктивных лесных насаждений, подчеркнули в организации.