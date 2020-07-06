Пять бань горело в Псковской области

10:38, 06 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние трое суток горело пять бань, четыре из них сгорело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 3 июля в 19:03 в деревне Горка Себежского района из-за неисправности печного оборудования сгорела баня. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли спасти от огня жилой дом.

В этот же день в 23:02 в деревне Подборовье Стругокрасненского района сгорела баня из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня жилой дом и надворную постройку.

4 июля в 2:29 сгорела баня в деревне Добрывичи Бежаницкого района. На месте пожара обнаружен погибший – 38-летний мужчина. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё одна баня сгорела 5 июля в 0:46 в деревне Комарово Псковского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. В тот же день в деревне Замостье Дедовичского района в бане огнём была повреждена кровля на площади один квадратный метр. Причина возгорания – неисправность дымохода.