Мужчина сгорел в бане в Бежаницком районе
В Бежаницком районе 38-летний мужчина погиб при пожаре в бане, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл 4 июля в 2:29 в деревне Добрывичи. Сгорела баня. На месте пожара обнаружен погибший – 38-летний мужчина.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.