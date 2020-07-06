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Мужчина сгорел в бане в Бежаницком районе

В Бежаницком районе 38-летний мужчина погиб при пожаре в бане, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 4 июля в 2:29 в деревне Добрывичи. Сгорела баня. На месте пожара обнаружен погибший – 38-летний мужчина.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.

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