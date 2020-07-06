Суд обязал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву заплатить штраф в 500 тысяч рублей
Суд обязал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву заплатить штраф в 500 тысяч рублей без запрета на ведение журналистской деятельности, сообщает RT.
Ранее прокуратура запросила для неё шесть лет колонии общего режима с четырьмя годами ограничения профессиональной деятельности.
Поводом для возбуждения дела в отношении Прокопьевой стал эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове в ноябре 2018-го, где, по версии прокуратуры, журналистка оправдала теракт в здании ФСБ в Архангельске и обвинила государство в том, что оно несёт за него ответственность.
СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Светлана Прокопьева свою вину признавать отказалась