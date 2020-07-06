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Общество

Суд обязал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву заплатить штраф в 500 тысяч рублей

Фото Александра Сидоренко

Суд обязал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву заплатить штраф в 500 тысяч рублей без запрета на ведение журналистской деятельности, сообщает RT.

Ранее прокуратура запросила для неё шесть лет колонии общего режима с четырьмя годами ограничения профессиональной деятельности.

Поводом для возбуждения дела в отношении Прокопьевой стал эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове в ноябре 2018-го, где, по версии прокуратуры, журналистка оправдала теракт в здании ФСБ в Архангельске и обвинила государство в том, что оно несёт за него ответственность.

СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Светлана Прокопьева свою вину признавать отказалась

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