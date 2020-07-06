Когда можно будет снять маски расскажет Александр Нестерук в эфире ПАИ-live
Глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук станет гостем ПАИ-live в понедельник, 6 июля, в 13:15
Главной темой разговора станет эпидемиологическая ситуация в регионе. Когда уже можно будет расслабиться и снять маски? Когда откроют детские площадки? Чего ждать от очередной волны ослаблений ограничительных мер? Безопасен ли городской пляж? Сколько скрытых носителей коронавируса в Псковской области? Обсудим эти вопросы с Александром Нестеруком.
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