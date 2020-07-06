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Разгуливавший по Пскову полуголый мужчина не поступал в психиатрическую больницу

Фото из группы "ВКонтакте" "Жесть по-псковски"

Разгуливавший по Пскову днём 4 июля полуголый мужчина не поступал в Псковскую областную психиатрическую больницу, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главвный врач учреждения Павел Торкунов.

«Я уточнил у дежурных специалистов. К нам в этот день привозили двух пациентов, причём привозила не скорая, не полиция, а родственники», - рассказал Павел Торкунов.

Ранее сообщалось, что в субботу днём горожане обратили внимание на мужчину, который бродил по улицам в нижнем белье, крому трусов на нём больше ничего не было. Очевидцы замечали мужчину и на Октябрьском проспекте, и на улице Яна Фабрициуса, и на Стахановской и у железнодорожного вокзала.

Позже стало известно, что у автовокзала мужчину задержала полиция, однако, по-видимому, не посчитала нужным показать психиатрам.

Фото ПАИ

Пользователи соцсетей делятся своими наблюдениями за эпатажным псковичом. В частности, Елена рассказала, что странный прохожий живёт в Псковском районе в деревне Соловьи и прогулка в таком виде для него - не первый подобный опыт.

 «Мама его - преподаватель русского я зыка и литературы. Была семья. Всё разрушил, что с ним только ни делали: лечили, сажали, били, результата ноль. Алименты не платит. В городе хоть в трусах, а у нас возле школы вообще голый был. Видела вся школа. А был ведь неплохой мальчишка, и вот что с ним сделалось. Пьёт всё, что горит, в полном смысле этого слова. Другой раз боимся на улицу детей пускать. Кто знает, что он может выкинуть в следующий раз», - поделилась Елена.

«Его полиция не забирает! Психушка тоже! - рассказала соседка этого псковича Анна. - Он прикидываеться больше, чем есть на самом деле. Видела, как после очередного скандала полиция подъехала, он сразу угомонился, тихо сидел в машине, в результате его выпустили в этот же вечер».

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