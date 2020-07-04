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Общество

Мужчина в трусах целый день разгуливал по Пскову

Фото: ПАИ.

4 июля жители Пскова обратили внимание на мужчину, который ходил по городу в одном нижнем белье, без обуви. Очевидцы заметили мужчину на Октябрьском проспекте около 16:00. Позже пользователи группы «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте» рассказали, что видели его вблизи «Максимуса», на улице Яна Фабрициуса, а также на городском пляже.

Фото: Елена Иванова.

Непривычный для городских прогулок внешний вид псковича вызвал немало шуток у пользователей соцсетей, однако многие обеспокоились здоровьем человека и попросили вызвать скорую помощь.

Позже псковичка в комментариях сообщила, что мужчину задержала полиция возле городского автовокзала.

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