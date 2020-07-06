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Общество

Роспотребнадзор против COVID-19: ПАИ-live c Александром Нестеруком (ПРЯМОЙ ЭФИР)

6 июля гостем ПАИ-live стал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Главная тема разговора – эпидемиологическая ситуация в регионе. Когда уже можно будет расслабиться и снять маски? Когда откроют детские площадки? Чего ждать от очередной волны ослаблений ограничительных мер? Безопасен ли городской пляж? Сколько скрытых носителей коронавируса в Псковской области?

Текстовую трансляцию эфира читайте в Telegram-канале «Псковские новости».

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