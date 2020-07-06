На Великолукском мясокомбинате прекратилось инфицирование сотрудников коронавирусом

13:40, 06 июля 2020, ПАИ

На Великолукском мясокомбинате прекратилось инфицирование сотрудников коронавирусом, сообщил в эфире ПАИ-live руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Заканчивается эпопея по Великолукском мясокомбинату», - отметил Нестерук. По его словам, в течениее более чем двух недель в колбасном цехе не зафиксированого ни одного нового случая коронавируса, в цехе готовой продукции также нет новых случаев. «Инфицирование внутри коллектива прекратилось», - констатировал санитарный врач.

Остается действующий очаг в областной психиатрической больнице в Богданово, в Моринском психоневрологическом интернате и на предприятии «Йура Корпорейшн РУС». Там болеют 4% сотрудников.