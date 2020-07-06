В Псковской области растёт число носителей коронавируса с бессимптомным протеканием заболевания

13:55, 06 июля 2020, ПАИ

В настоящее время в мире растёт число носителей коронавируса с бессимптомным протеканием заболевания. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-live 6 июля.

Александр Нестерук отметил, что такие люди легко переносят инфекцию, но при этом не знают, что являются носителями вируса.

Большой процент людей, кто переносит коронавирусную инфекцию на ногах, не знает об этом. Например, в Москве по данным исследования до 20 % горожан перенесли коронавирусную инфекцию на ногах, заметил Александр Нестерук.