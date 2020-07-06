Ремонт улицы Боровой в Пскове завершится 7 июля

15:17, 06 июля 2020, ПАИ

Подошли к концу дорожные работы на улице Боровой в микрорайоне «Псковкирпич», 7 июля подрядчик готов сдать участок дороги. Об этом доложил руководитель компании «Дорстройсервис» Аветян Корюн на совещании с главой администрации Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По многим объектам мы идём с опережением графика, но по некоторым есть вопросы», - отметил во вступительном слове Александр Братчиков.

Улицу Боровую подрядчик готов сдать раньше срока, работы должны были завершиться 20 июля. На участке отремонтировали около 1,9 км дорожного полотна, включая 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Подрядчик должен был заменить асфальтовое покрытие, укрепить обочины, обустроить тротуары и дорожки, автобусные остановки и газоны.

Ремонт прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».