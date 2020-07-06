Гаражный проезд в Пскове отремонтируют к 20 июля

15:28, 06 июля 2020, ПАИ

До конца следующей недели подрядчик готов завершить ремонт Гаражного проезда в Пскове. Об этом доложила руководитель компании «Спецтранссервис» Ирина Чемоданова на совещании с главой администрации Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас рабочие укладывают асфальт.

Ремонт проходит в рамках реализации программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».

Планируется, что Гаражный проезд в Пскове станет полноценной альтернативой части Рижского проспекта – от улицы Рокоссовского до улицы Шестака.

Также Ирина Чемоданова сообщила, что 8 июля начнется ремонт улицы Киселева, объект завершат до 15 октября.

