Гаражный проезд в Пскове отремонтируют к 20 июля
До конца следующей недели подрядчик готов завершить ремонт Гаражного проезда в Пскове. Об этом доложила руководитель компании «Спецтранссервис» Ирина Чемоданова на совещании с главой администрации Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Сейчас рабочие укладывают асфальт.
Ремонт проходит в рамках реализации программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».
Планируется, что Гаражный проезд в Пскове станет полноценной альтернативой части Рижского проспекта – от улицы Рокоссовского до улицы Шестака.
Также Ирина Чемоданова сообщила, что 8 июля начнется ремонт улицы Киселева, объект завершат до 15 октября.