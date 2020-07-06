Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

16:28, 06 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 15-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 29 июня по 5 июля, равняется 23,5. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 22 поста и выставил три «истории».

Лидирует в рейтинге председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, разместивший 24 поста, 68 материалов в «историях» и поучаствовавший в «прямом эфире». На второй позиции – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, разместивший 9 постов, 96 материалов в «историях». Третье место занимает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, разместивший 9 постов и 74 материала в «историях».

Последнюю, 43-ю строчку, разделили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко с индексом активности, равному одному баллу.