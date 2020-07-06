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Общество

Ушел из жизни концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Владимир Румянцев

Владимир Румянцев скончался 5 июля 2020 года. Фото Facebook/

Концертмейстер  псковского ансамбля «Сказ»  Владимир Иванович Румянцев ушел из жизни 5 июля 2020 года. Об этом на своей странице  в Facebook  сообщил руководитель народного ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева  Константин Абабков. 

«Он был концертмейстером ансамбля «Сказ» и участником ансамбля «Скобари»! Преподавал баян и гитару, был аккомпаниатором множества коллективов! Он оставил о себе память чуткого и профессионального музыканта! Вечная память!!!», - написал музыкант.

Похороны Владимира Ивановича Румянцева пройдут 7 июля, в 10 утра, на кладбище «Орлецы -3».

 

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