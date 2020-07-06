Ушел из жизни концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Владимир Румянцев

23:20, 06 июля 2020, ПАИ

Концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Владимир Иванович Румянцев ушел из жизни 5 июля 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель народного ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Константин Абабков.

«Он был концертмейстером ансамбля «Сказ» и участником ансамбля «Скобари»! Преподавал баян и гитару, был аккомпаниатором множества коллективов! Он оставил о себе память чуткого и профессионального музыканта! Вечная память!!!», - написал музыкант.

Похороны Владимира Ивановича Румянцева пройдут 7 июля, в 10 утра, на кладбище «Орлецы -3».