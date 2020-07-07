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Общество

Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

В России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разработке инициативы.

Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях. «По поручению заместителя председателя правительства РФ Т. А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, при реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов. Как сообщили в пресс-службе Минпроторга, законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит в Госдуму. 

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