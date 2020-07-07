0
10:38
Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
10:23
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
10:16
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
10:01
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
09:43
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
09:43
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
09:13
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
Еще новости
Общество

Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии

Фото ПАИ

7 июля симфонический оркестр Псковской областной филармонии получил новые музыкальные инструменты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

«Как и обещали, передаём вам инструменты, – обратился к музыкантам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что в конце августа будет вторая поставка инструментов.

Фото ПАИ

Сейчас в оркестр поступили контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры, а также микшерский пульт. 

«Будем обновлять постепенно, что губернаторский оркестр звучал так, как он должен звучать», – подчеркнул глава региона и поздравил оркестр с возобновлением репетиций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
07 июля 2020
Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
07 июля 2020
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
07 июля 2020
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
07 июля 2020
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
07 июля 2020
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
07 июля 2020
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
07 июля 2020
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды
07 июля 2020
Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды

Идет загрузка...