Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии

10:38, 07 июля 2020, ПАИ

7 июля симфонический оркестр Псковской областной филармонии получил новые музыкальные инструменты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Как и обещали, передаём вам инструменты, – обратился к музыкантам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что в конце августа будет вторая поставка инструментов.

Сейчас в оркестр поступили контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры, а также микшерский пульт.

«Будем обновлять постепенно, что губернаторский оркестр звучал так, как он должен звучать», – подчеркнул глава региона и поздравил оркестр с возобновлением репетиций.