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Общество

Минкультуры рекомендовало вузам начислять допбаллы ЕГЭ за волонтёрство в сфере культуры

Министерство культуры России поддержало инициативу начисления дополнительных баллов ЕГЭ абитуриентам, занимавшимся волонтерской деятельностью в сфере культуры, а также рекомендовало образовательным учреждениям ее реализовывать. Как пишет ТАСС, об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу, - сказала она, отвечая на вопрос о начислении дополнительных баллов ЕГЭ волонтерам культуры. - Сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают такие решения по дополнительным баллам. И мы всем им, безусловно, рекомендовали это сделать».

По ее словам, критерии начисления баллов прорабатываются с Росмолодежью.

Дополнительные баллы можно, в частности, получить за волонтерскую и добровольческую деятельность, но при условии, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет.

Перечень учитываемых личных достижений и порядок их учета указываются в правилах приема вуза, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.

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