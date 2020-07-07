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Общество

11 загородных лагерей откроются в Псковской области 15 июля

15 июля в Островском, Стругокрасненском, Великолукском, Невельском, Печорском и Гдовском районах откроются 11 загородных лагерей. Планируется, что в них отдохнут около трёх тысяч детей. Об этом было объявлено на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе заседания обсуждалось обеспечение подъездных путей к объектам. По информации комитета по транспорту и дорожному хозяйству, все они восстановлены. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой держать этот вопрос на контроле, «чтобы в нужное время дороги были в нормативном состоянии».

Ранее сообщалось, что все летние загородные лагеря в Псковской области будут работать в режиме обсерваторов. Посторонние попасть на территорию лагеря не смогут.

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