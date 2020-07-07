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Общество

Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове

Фото ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

7 июля первый вице-губернатор посетила строительную площадку объекта. Представитель военно-строительного комплекса Минобороны рассказал, что больница будет рассчитана на 200 койко-мест, 18 реанимационных одноместных боксов и один двухместный.

В настоящее время завершаются работы по устройству фундамента и плит. На этой неделе завершится установка металлических конструкций. Кроме этого, строители приступили к обустройству полов.

Отмечается, что на объекте круглосуточно работают 359 человек, а 59 – ночью. Максимальное количество человек, которые будут трудиться, – 1200 - 1400. Задействовано более 45 единиц техники.

Ожидается, что с 14 по 18 июля привезут сэндвич-панели, установка которых займёт до 10 дней. После этого начнётся установка окон.

Фото ПАИ

Вера Емельянова рассказала, что администрация региона ежедневно обсуждает вопросы, связанные с ресурсоснабжающими организациями и местными поставщиками. Кроме этого, рассматривается вопрос о создании нового юридического лица – многофункционального медицинского центра. «С этим вопросом выйдем на сессию Псковского областного Собрания. Работа по часам строится, темп очень быстрый. Не имеем права потерять ни один день», – добавила она.

Планируется, что объект сдадут 15 сентября.

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