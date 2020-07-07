В Пскове полностью сгорел автомобиль
В Пскове на улице Нововойсковой, 67 полностью выгорел автомобиль Renault, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По версии очевидцев, причиной пожара могло стать короткое замыкание: в машине был установлен мощный сабвуфер.
Владелец иномарки делал все возможное, чтобы огонь не перешел на рядом стоящий деревянный дом. При попытках остановить распространение пламени мужчина получил незначительные ожоги.
На место происшествия приехали скорая помощь, пожарные и полиция. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, медики оказали помощь владельцу автомобиля. Обстоятельства произошедшего выясняются.