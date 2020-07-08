В Островском районе почтили память повторивших подвиг Гастелло лётчиков

09:10, 08 июля 2020, ПАИ

В Островском районе у деревни Рубеняты почтили память экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова, повторившего в первые дни Великой Отечественной войны подвиг Николая Гастелло, пишет газета «Островские вести».

На месте гибели экипажа бомбардировщика, где установлен мемориальный обелиск, собрались представители районной администрации и активисты волонтёрского движения.

Участники памятного мероприятия возложили к мемориальному обелиску цветы.

4 июля 1941 года в небе под Островом у деревни Рубеняты экипаж самолёта в составе капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло. Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских лётчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино. В июле 1975 года юные следопыты из отряда «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установили точное место гибели экипажа Михайлова. Был найден кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолёта. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде в семье крестьянина. Окончил 7 классов. В Советской армии с 1928 года. Член КПСС с 1932 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу лётчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов. С началом Великой Отечественной войны - командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.