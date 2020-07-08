Псковский губернатор оценил вероятность второй волны коронавируса

11:17, 08 июля 2020, ПАИ

«Вероятность второй волны коронавируса в Псковской области довольно высока», - заявил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками региона 8 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что некоторые жители начали легкомысленно относиться к ограничениям, считая, что вирус уже позади. «Это не так», - подчеркнул Михаил Ведерников. Так, многие псковичи стали игнорировать масочный режим, перестали соблюдать социальную дистанцию.

По словам губернатора, именно легкомысленное отношение жителей региона не позволяет ввести послабления в наиболее рискованных сферах экономики.

Михаил Ведерников выразил надежду, что строительство новой инфекционной больницы, опыт медиков и вакцина от коронавируса позволят легко перенести вторую волну коронавируса в Псковской области.