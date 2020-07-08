Более 70% коечного фонда для больных коронавирусом в Псковской области свободно

11:27, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области более чем на 70 % свободен коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, на этой неделе из 1 248 развёрнутых коек для коронавирусных больных 296 перейдут в штатный режим работы. Таким образом, до конца недели 952 койки останутся для работы с коронавирусными пациентами.

Она отметила, что в регионе уже более 70 % коечного фонда свободно. При этом, по её словам, три медицинские организации – госпиталь для ветеранов войн, Островская межрайонная больница и Куньинское отделение Великолукской межрайонной больницы – перейдут в штатный режим работы.