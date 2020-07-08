В Псковской области возобновили плановые медосмотры

11:40, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области отменили запрет на плановые профилактические медицинские осмотры населения. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 8 июля заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Причиной такого решения стало улучшение эпидемиологической обстановки в области. Регион по показателям соответствует второму этапу снятия ограничений.

«Если удержим показатели, в течение недели обратимся, чтобы перейти со второго этапа снятия ограничений к третьему», - отметил Нестерук.