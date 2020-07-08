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Общество

Началась горячая линия по детской безопасности (ПРЯМОЙ ЭФИР)

 

Псковское агентство информации совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, УМВД России по Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области 8 июля с 12:00 до 14:00 в эфире ПАИ-live проводит горячую линию, посвященную безопасности детей во время летних каникул.

Детские лагеря еще не работают, дети на улице или дома. Это лето — не простое для детского отдыха и их безопасности. Знаете опасные места, куда есть доступ детям? Хотите сообщить о потенциальных ЧП с участием детей? Опасаетесь за безопасность и здоровье детей на дорогах? У вас есть вопросы, но вы не знаете, кого спросить?

Звоните по телефону горячей линии 8 (953) 239-76-77, и на ваши вопросы ответят:

- уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова;

- начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников;

- начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

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