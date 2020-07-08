Сотрудник ГИМС: В гибели трёхлетней Варвары Поповой виноваты родители

12:42, 08 июля 2020, ПАИ

В гибели трёхлетней Варвары Поповой виноваты родители, которые позволили ребенку дойти до реки, заявил заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский в эфире ПАИ-live.

«Здесь явная вина родителй, которые позволили ребенку самостоятельно дойти до берега», - подчеркнул сотрудник ведомства.

«В жаркую погоду все берега усыпаны детьми, и многие находятся без присмотра. Куда сообщать, если видишь ребенка без родителей?» - задалась вопросом уполномоченный по права ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Игорь Зарытовский рекомендовал звонить по номеру 112.

Наталия Соколова напомнила также и о случае с гибелью двух 15-летних девушек в Островском районе, которые купались в неустановленном месте у неэксплуатируемого гидротехнического сооружения.