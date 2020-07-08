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Общество

Каждую ночь псковская полиция ловит от 5 до 10 подростков

Фото: Дарья Хваткова.

Ежедневно в Пскове полиция останавливает на улицах города несовершеннолетних детей, которые гуляют без родителей после 24:00. Об этом на горячей линии по детской безопасности в эфире ПАИ-live сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский.

«Мы понимаем, что ночное время – это то время, в которое дети могут наиболее подвергнуться каким-то противоправным действиям», - отметил спикер и добавил, что полиция делает все возможное, что обезопасить несовершеннолетних, передав их родителям.

Представитель УМВД подчеркнул, что каждый раз правоохранители выясняют причины, почему ребенок находился ночью без сопровождения взрослых. Иногда родителей привлекают к административной ответственности.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Зорина напомнила, что с 1 июня по 31 августа детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 00:00 до 6:00, с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 6:00.

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ПАИ-live: Президент о судьбе псковской спортивной гребли (ЭФИР) Каждую ночь псковская полиция ловит от 5 до 10 подростков Началась горячая линия по детской безопасности (ЗАПИСЬ ЭФИРА) 553 жителя Псковской области с коронавирусом лечатся дома 324 пациента с коронавирусом лечатся в стационарах Псковской области Более 70% коечного фонда для больных коронавирусом в Псковской области свободно Псковский губернатор оценил вероятность второй волны коронавируса 70 видов спорта развиваются в Псковской области Половина населения Псковской области должна будет заниматься спортом к 2024 году Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
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