Каждую ночь псковская полиция ловит от 5 до 10 подростков

13:21, 08 июля 2020, ПАИ

Ежедневно в Пскове полиция останавливает на улицах города несовершеннолетних детей, которые гуляют без родителей после 24:00. Об этом на горячей линии по детской безопасности в эфире ПАИ-live сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский.

«Мы понимаем, что ночное время – это то время, в которое дети могут наиболее подвергнуться каким-то противоправным действиям», - отметил спикер и добавил, что полиция делает все возможное, что обезопасить несовершеннолетних, передав их родителям.

Представитель УМВД подчеркнул, что каждый раз правоохранители выясняют причины, почему ребенок находился ночью без сопровождения взрослых. Иногда родителей привлекают к административной ответственности.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Зорина напомнила, что с 1 июня по 31 августа детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 00:00 до 6:00, с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 6:00.