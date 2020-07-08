Частные дома газифицируют в деревне Булынино Великолукского района
Частные дома газифицируют в деревне Булынино Лычевской волости Великолукского района, пишет газета «Наш путь».
Муниципальный контракт на строительство соответствующей распределительной газовой сети был подписан в начале июля.
Газификация населенного пункта проходит в рамках государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». Предусмотрена прокладка газопроводов до фасада каждого дома в соответствии с заранее составленным списком.