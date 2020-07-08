Имена сильных псковских гребцов назвал Алексей Свирин

17:13, 08 июля 2020, ПАИ

Президент российской Федерации гребного спорта Алексей Свирин назвал имена сильных псковских гребцов. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 8 июля.

«Павел Сорин и Александр Матвеев очень сильные спортсмены», - отметил Алексей Свирин, добавив, что призерами Чемпионата мира и победителями Чемпионата Европы были на протяжении двух лет псковские спортсменки.

Свирин добавил, что если будут проходить Олимпийские игры в Токио, то 2-3 лицензии необходимо завоевать.

«Псковская «бригада» должна составлять костяк парной мужской группы и быть в коллективе», - отметил Свирин.