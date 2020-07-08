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Общество

Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область

В противопожарный лесной центр Псковской области в рамках нацпроекта «Экология» поступила новая техника. Об этом 8 июля сообщил руководитель государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Олег Черней в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Олег Черней отметил, что в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» продолжается перевооружение областного автономного учреждения «Противопожарный лесной центр».

В регион поступили пять пожарных автомобилей великолукского производства. Это уже пятая поставка техники в этом году, уточнил он.

«Очень надеемся на то, что улучшение технической оснащённости позволит повысить технические и оперативные возможности наших подразделений на территории Псковской области», – заключил Олег Черней.

Ранее противопожарный лесной центр Псковской области получил четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов.

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