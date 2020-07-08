Волонтёров-поисковиков начнут обучать в Псковской области с 9 июля

20:29, 08 июля 2020, ПАИ

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям начинает программу по обучению псковских волонтёров-поисковиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 9 июля руководитель Рязанского отделения Национального центра Алексей Шуйчиков проведёт вебинар для волонтёров-поисковиков и для волонтёров-новичков Псковского отделения Национального центра на тему «Поиск пропавших детей».

Опытный поисковик Национального центра расскажет, какие данные необходимы для подачи заявления о пропаже, какие действия нужно принимать, если пропал знакомый или родственник, как должен быть организован поиск, как собирать команду и многое другое. Записаться на вебинар возможно по телефону 8 (903) 045-93-05 (Александр).

13 февраля 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заключили соглашение о взаимодействии между центром и регионом.

Волонтеры активно взаимодействуют с правоохранительными органами региона и оказывают им помощь по проведении поисково-спасательных операций. Для того, чтобы волонтёры могли действовать профессионально, Национальный центр совместно с Российским университетом спецназа разработал программу специализированных обучающих курсов для волонтёров-поисковиков с различным уровнем подготовки. По данному курсу уже проходили крупные учения в России.

В 2021 году в Пскове планируется провести крупные учения для волонтёров-поисковиков из Северо-Западного федерального округа в рамках реализации проекта учебный центр «Найти ребенка», который в июле 2020 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Также для повышения квалификации и ознакомления с поисковой деятельностью Национальный центр регулярно проводит локальные обучения. В нынешней ситуации, учитывая эпидемиологическую обстановку, проходят онлайн-вебинары.