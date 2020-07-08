0
20:59
Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках
19:54
Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
19:36
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
19:27
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
19:09
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
18:17
Начался ПАИ-live о безопасности на воде
18:07
В «Псковавтодор» поступил новый асфальтоукладчик с цифровым управлением
Еще новости
Общество

Волонтёров-поисковиков начнут обучать в Псковской области с 9 июля

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям начинает программу по обучению псковских волонтёров-поисковиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 9 июля руководитель Рязанского отделения Национального центра Алексей Шуйчиков проведёт вебинар для волонтёров-поисковиков и для волонтёров-новичков Псковского отделения Национального центра на тему «Поиск пропавших детей».

Опытный поисковик Национального центра расскажет, какие данные необходимы для подачи заявления о пропаже, какие действия нужно принимать, если пропал знакомый или родственник, как должен быть организован поиск, как собирать команду и многое другое. Записаться на вебинар возможно по телефону 8 (903) 045-93-05 (Александр).

13 февраля 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заключили соглашение о взаимодействии между центром и регионом.

Волонтеры активно взаимодействуют с правоохранительными органами региона и оказывают им помощь по проведении поисково-спасательных операций. Для того, чтобы волонтёры могли действовать профессионально, Национальный центр совместно с Российским университетом спецназа разработал программу специализированных обучающих курсов для волонтёров-поисковиков с различным уровнем подготовки. По данному курсу уже проходили крупные учения в России.

В 2021 году в Пскове планируется провести крупные учения для волонтёров-поисковиков из Северо-Западного федерального округа в рамках реализации проекта учебный центр «Найти ребенка», который в июле 2020 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Также для повышения квалификации и ознакомления с поисковой деятельностью Национальный центр регулярно проводит локальные обучения. В нынешней ситуации, учитывая эпидемиологическую обстановку, проходят онлайн-вебинары. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
08 июля 2020
Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
08 июля 2020
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
08 июля 2020
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
08 июля 2020
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
Начался ПАИ-live о безопасности на воде
08 июля 2020
Начался ПАИ-live о безопасности на воде
В «Псковавтодор» поступил новый асфальтоукладчик с цифровым управлением
08 июля 2020
В «Псковавтодор» поступил новый асфальтоукладчик с цифровым управлением
Пригородные поезда Псков – Великие Луки начнут курсировать с 17 июля
08 июля 2020
Пригородные поезда Псков – Великие Луки начнут курсировать с 17 июля
ПАИ-live: о безопасности на воде вместе с ГИМС с середины Великой
08 июля 2020
ПАИ-live: о безопасности на воде вместе с ГИМС с середины Великой

Идет загрузка...