Мурал в честь советских лётчиков может появиться в Великих Луках

22:14, 08 июля 2020, ПАИ

Мурал в честь лётчиков 3-й воздушной армии и первых лётчиков-гвардейцев может появиться в Великих Луках в 2021 году. Соответствующий вопрос готова рассмотреть администрация Великих Лук. Об этом в ответ на обращение великолукского краеведа Владимира Павлова на сайте губернатор60.рф сообщил заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Владимир Павлов в своем обращении к главе региона Михаилу Ведерникову попросил увековечить память советских летчиков в Великих Луках. Краевед предлагает установить памятник на набережной реки Ловать.

В ответном письме Дмитрий Иванов напомнил, что порядок увековечения памяти исторических личностей, событий произошедших в Великих Луках, определён положением о порядке установки в городе мемориальных досок и других памятных знаков.

Вопросы увековечивания памяти выдающихся событий и личностей рассматривает специальная комиссия. При этом Дмитрий Иванов подчеркнул, что ходатайства родственников и других физических лиц не рассматриваются.

Для рассмотрения вопроса по увековечению памяти авиаторов, сражавшихся в небе Псковской области, великолучанину необходимо обратиться в Псковское региональное отделение союза краеведов России.

Также Дмитрий Иванов напомнил, что вопросы увековечения памяти авиаторов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, уже неоднократно рассматривались.

Так, например, 17 января 2015 года в Великих Луках открыли монументальный комплекс «Аллея Героев в городе Великие Луки», где значатся имена лётчиков-героев СССР Ивана Селягина, Василия Сизова, Александра Попова и Николая Антонова. Ряд лётчиков военной поры достойно продолжен именами летчиков-испытателей, Героев Советского Союза Гелия Пукито и Владилена Хомякова.

В числе многочисленных улиц, посвященных событиям 1941-1945 годов, значатся улицы в честь лётчиков, самоотверженно защищавших небо над Родиной: улицы Попова, Антонова, Гастелло.

Героям-летчикам установлены в городе одноименные мемориальные доски.

О третьей воздушной армии рассказывается в нескольких книгах.

Имена летчиков 3-й воздушной армии, принимавших участие в освобождении Великих Лук, также вошли в летопись Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, как ополченцев, партизан, подпольщиков и мирных граждан.

«Отсутствие отдельных памятников не умаляет их вклада в Великую Победу многонационального народа над фашизмом», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Также в своем ответе на письмо Владимира Павлова он сообщил, что великолукская администрация готова рассмотреть вопрос о создании мурала в честь летчиков 3-й воздушной армии и первых летчиков-гвардейцев в 2021 году.