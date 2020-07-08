Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках

20:59, 08 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках предложили установить памятник в честь лётчиков, сражавшихся на юге Псковской области в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступил краевед Владимир Павлов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Владимир Павлов напомнил, что подвиги лётчиков и лётчиков-гвардейцев в небе над Великими Луками и югом Псковской области описаны во многих мемуарных книгах. «Великие Луки, Псков и вся Псковская область многими событиями связаны с историей ВВС и авиации нашей страны», – отметил краевед.

По его словам, самым интересным, нигде должным образом не упоминаемым событием, является «рождение» впервые в истории ВВС советской истребительной авиационной гвардии в боевых вылетах над Великими Луками и югом современной Псковской области в июле – сентябре 1941 года. «Тогда 29-й истребительный авиационный полк приказом народного комиссара обороны СССР от 1941 года был преобразован в 1-й гвардейский истребительный авиационный полк. Кроме того, 1-й истребительный авиационный корпус 3-й воздушной армии приказом от марта 1943 года преобразован в 1-й гвардейский истребительский авиационный корпус», – рассказал краевед.

Он подчеркнул, что за Великие Луки в ходе Великолукской наступательной операции сражались знаменитые гвардейские истребительные авиаполки в истории ВВС СССР: уже преобразованный в гвардейский 32-й гиап - Сталинский полк асов - и повторно 1-й гиап - родной полк лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, великолучанина Александра Попова.

Владимир Павлов отметил, что лётчики 3-й воздушной армии в боях за освобождение Великих Лук совершили 1 938 вылетов. На немецко-фашистских захватчиков было сброшено 526 тонн бомб, в воздушных боях было сбито 187 самолётов.

В авиационных частях и соединениях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны за Великие Луки и на юге Псковской области, более 50 лётчиков и командиров были и стали впоследствии Героями Советского Союза, добавил краевед.

В связи с этим Владимир Павлов предложил установить в Великих Луках памятник лётчикам. По его мнению, отличным местом является изгиб правой набережной Ловати, левее памятного знака Троицкого собора. Здесь есть подходящая открытая площадка, уточнил он.

«На площадке можно установить памятник в виде взлетающего самолёта, на постаменте поместить знак «ГВАРДИЯ» и перечислить все авиационные части и соединения ВВС, защищавшие и освобождавшие Великие Луки в годы Великой Отечественной войны, базировавшиеся на Великолукских аэродромах в предвоенное время. Обзор памятника будет отличным со многих точек, особенно, с Неплюева бастиона Великолукской крепости», – заключил краевед.