3 174 жителя Псковской области заразились коронавирусом

10:40, 09 июля 2020, ПАИ

Всего 3 174 жителя Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 35 человек.

Выздоровели 1 372 человека (за сутки – 66). Число летальных исходов возросло до 33.

«Сегодня количество выздоровевших почти в два раза больше числа новых случаев – 66 против 35, – отметил губернатор. – Тенденция на улучшение эпидобстановки сохраняется».

Михаил Ведерников пояснил, что по всем активным очагам за сутки не прибавилось новых случаев. «Напомню, в настоящий момент это Дновский психоневрологический интернат, производство «Йура Корпорейшн», психиатрическая больница в Богданово и интернат в Морино. Все меры по их локализации были предприняты вовремя и в полном объёме», – добавил он.

Всего специалисты провели 50 651 исследование на коронавирус (за сутки – 701).