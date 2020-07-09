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За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей почти в два раза больше, чем заражённых

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области еще 66 человек побороли коронавирусную инфекцию, общее число выздоровевших достигло 1372. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Сегодня количество выздоровевших почти в два раза больше числа новых случаев – 66 против 35. Тенденция на улучшение эпидобстановки сохраняется», - констатировал глава региона.

Всего в Псковской области заразились коронавирусом 3174 человека, умерло – 33.

«Строка летальных случаев за сутки не изменилась, но обработка данных по пику заболевания всё ещё продолжается», - добавил губернатор. Ранее Михаил Ведерников говорил о том, что в регионе ожидается рост летальных случаев в статистике.

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