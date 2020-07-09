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Общество

90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу

Фото: Андрей Степанов.

Все псковские садоводческие товарищества смогут воспользоваться налоговыми каникулами, если проведут межевание земель. О ключевых итогах прошедшей сессии Псковской городской Думы рассказала в эфире ПАИ-live 9 июля глава города Елена Полонская.

«Это будет двусторонняя игра, - подчеркнула глава Пскова. - Садоводство проводит межевание земель, отказываясь от невостребованных участков, а муниципалитет предоставляет субсидии из муниципального бюджета на целевые расходы».

Также гостья эфира рассказала о еще одном важном вопросе, рассмотренном на последней сессии: депутаты внесли изменения в правила землеустройства для того, чтобы на улице Шестака в Пскове смогли построить новую инфекционную больницу.

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