90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу
Все псковские садоводческие товарищества смогут воспользоваться налоговыми каникулами, если проведут межевание земель. О ключевых итогах прошедшей сессии Псковской городской Думы рассказала в эфире ПАИ-live 9 июля глава города Елена Полонская.
«Это будет двусторонняя игра, - подчеркнула глава Пскова. - Садоводство проводит межевание земель, отказываясь от невостребованных участков, а муниципалитет предоставляет субсидии из муниципального бюджета на целевые расходы».
Также гостья эфира рассказала о еще одном важном вопросе, рассмотренном на последней сессии: депутаты внесли изменения в правила землеустройства для того, чтобы на улице Шестака в Пскове смогли построить новую инфекционную больницу.