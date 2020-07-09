Площадку для линеек в лицее № 4 построят на сэкономленные главой Пскова деньги от командировок

13:53, 09 июля 2020, ПАИ

Площадку для линеек в лицее № 4 Пскова построят на сэкономленные главой города Еленой Полонской деньги от командировок и иных представительских расходов. Об этом глава муниципалитета сообщила в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Полонская напомнила, что отказалась от командировок и иных представительских расходов, поэтому сэкономленные 1,5 млн рублей направят в лицей № 4 для благоустройства прилегающей территории.

«В прошлом году на сэкономленные средства там сделали крыльцо с пандусом. Сейчас хотим воссоздать хорошую площадку для проведения линеек», – отметила глава Пскова.